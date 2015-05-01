焦点：页岩油生产商趁油价反弹之机对冲 恐使OPEC“如意算盘”落空

* 油价的“恐惧指标”下降30%，至12月以来最低

* 隐含波动性下滑，产油商购买三相领式期权

* 石油生产商建立的美国原油净空仓为2011年最高--CFTC

路透纽约5月1日 - 美国石油生产商利用油价反弹的机会，锁定明年甚至更远时间的油价，这既保证了未来的供应，还可能为产量反弹铺平道路。

过去一个月对冲活动增多，即使油价再度大跌，也能够支撑生产商的收入。这对于石油输出国组织(OPEC/欧佩克)成员国，比如沙特，不是个好消息，他们还指望低油价能抑制美国页岩油和其他竞争者的快速崛起。

根据了解资金流动的四位消息人士，石油生产商匆忙买入三相领式期权(three-way collars)和其它形式的期权，为2016和2017年的油价做出保护。比如在一些情况下，他们保障的是每桶不低于45美元，最高70美元。

周四美国原油期货CLc1每桶不到60美元。

期权价格指标--隐含波动率本月大跌近30%至四个月低点，反映出期权卖盘增加。

“许多为2015年建立了对冲头寸的生产商正在为2016年进行对冲，”Mobius Risk Group研究和分析副总裁John Saucer称。他还指出，原油价格自1月所及六年低位上涨，以及期权溢价收窄都为更大程度对冲油价再度下跌风险提供了一个“绝佳的机会”。

追踪对冲的分析师表示，美国页岩油生产商2015年套期保值规模较2014年减少了至多50%。建立新的对冲头寸后，通过出售买权及对冲下跌风险，生产商抓住了机会最大化现金流。

油市波动和价格图表：link.reuters.com/vaq64w

**油价上涨，波动性下降**

西德克萨斯中质油(WTI)CLc14月上涨约25%，为六年来最大单月涨幅，因需求升温及美国钻探活动大幅减少缓解了供应过剩忧虑。

随着油价上涨，生产商趁机锁定获利，害怕处在纪录高位的美国原油库存会让涨势夭折--此外Pioneer Natural Resources (PXD.N)等部分生产商开始考虑重启钻探活动。

Pioneer执行长Scott Sheffield向路透表示，公司正考虑将对冲范围扩大至2017年。Pioneer称，今年夏天可能在帕米亚盆地(Permian Basin)搭建更多钻机；目前已对冲了今年产量的90%、及明年产量的60%。

“你可以用三相领式期权做得相当不错，但你不会想放弃一大波涨势，”Sheffield上周说。

三相领式期权涉及买进一个看跌期权，给价格设一个底部，并以更高的行权价卖出看涨期权，碰上大涨时获利虽会受到行权价的抑制，但赚到的收益将抵销掉看跌期权的成本。此外，该公司也卖出另外一个价外看跌期权，降低了整体交易成本，但若是价格跌得太凶，公司的曝险程度将更大。

由于这种交易里卖出的期权较买进的多，因此容易有推低隐含波动率的倾向。而航空公司之类的石油消费者进行的对冲，则通常会推高波动率，但交易员说这类交易在最近明显较少。

芝加哥期权交易所(CBOE)原油波动率指数.OVX本周跌至约37点，从2月所及的四年高点64下滑。

未来几天当企业公布第一季财报时，或许就可获悉更多有关公司在近期对冲的细节。不过有些公司早就先行一步展开对冲。

Hess Corp (HES.N)和Cenovus Energy Inc (CVE.TO)本周均表示，他们在1月和2月增加了衍生品头寸，而当时油价仍低且期权溢价很颇高。

商品期货交易委员会(CFTC)的数据显示，最近几周，石油生产商与消费者积累的美国原油期权与期货净空头头寸达到2011年以来最大规模，表明他们不相信油价会持续上升。

虽然有迹象显示四年来美国原油产量持续快速增长的势头可能在下月结束，而且消费也有望增强，但有些空头因素带来阴影，包括沙特产量创创出最高纪录水平以及美国库存处于历史高位。

在这种情况下，原油生产商在出脱期权合约，比如西德克萨斯中质油(WTI)履约价为60美元的2016年12月买权 CL650L6。该合约的未平仓数量在过去五周增加了22%，上周布兰特原油履约价为75美元的2016年12月买权未平仓数量上升逾七倍。

同时，经纪员表示价平WTI期权跨式组合数量一直处于较低水平，而且溢价不断下降，表明市场预期油将将保持基本稳定。跨式期权系指买入履约价及到期日相同的买权与卖权，交易员利用这种方式来押注市场波动性发生变化，而不管价格向哪个方向变动。

巴克莱能源期货研究主管Michael Cohen警告称，原油生产商对冲操作本身可能不会导致美国钻井活动快速回升。(完)

(编译 李春喜/许娜/李婷仪/张涛；审校 高琦/于春红/郑茵)

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