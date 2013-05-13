《化工产业分析》亚洲石化企业一窝蜂升级产品，恐酿成高端石化产品泛滥

**乙烯潮**

未来三到四年间，美国料将最多新建16家页岩气厂，其中一些是由亚洲企业所建。

韩国化工生产商SK Global Chemical的计划部主管Kim Kwang-jo表示，这些这新工厂每年的乙烯产量将超过1,000万吨，而需求增长约在500-600万吨左右。

但页岩气生产出来的乙烷无法制造出对二甲苯和丁二烯这些从石脑油中得出的高端化工产品。

“我们也通过生产高附加值的产品来应对页岩气，”亚洲第三大石化产品生产商LG化学 管理战略部门总监Jay Suh说。

“我们现正计划实现在成本竞争力上可匹敌甚至是好于页岩气化工品，”Suh在接受邮件采访时表示。

为获得价格低廉的乙烯，亚洲石化企业已纷纷开始在美国和其它地区建立裂解厂。

亚洲前三大化工企业--台塑石化、Lotte Chemical和LG化学都计划在美国、乌兹别克斯坦和哈萨克斯坦建立乙烷裂解厂，到2017年的年生产能总计料将达到200万吨。裂解装置能将天然气中分离出的乙烷转化成乙烯。

韩华石化也正与另一方讨论在美建立乙烷裂解厂的可能性。韩华石化与大林产业共同运营亚洲第三大民营石化企业--韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)。

**规模大小**

韩国、台湾和新加坡的能迅速调整产品结构以生产特殊化工品的大型现代化化工厂，正将乙烯处理成具有高附加值的下游产品，而不是简单出售。

壳牌石油(Shell)计划在新加坡扩产，以利用其新加坡裂解厂每年为80万吨的乙烯，制造出各种化工原料，这些原料可用作生产制动液、化妆品和汽车、家具所用的优质泡沫。

但规模较小的厂房看起来应付的难度就比较高了，其中很多是日本工厂。路透数据显示，这些裂解工厂的年产量平均在48万吨左右。