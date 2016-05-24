（更正）盛大集团披露持有11.7%的美国LendingClub股权

(更正：因译文有误，最后一段应为“1.487亿美元”，非“1,487亿美元”)

路透5月23日 - 中国亿万富豪陈天桥购入了将近12%的LendingClub Corp (LC.N)股份。LendingClub是美国最大的网络贷款平台，它的几笔贷款出售事宜涉嫌违规，吓跑了一些主要投资者，目前该平台正在寻求融资。

总部在新加坡的私募投资公司盛大集团为陈天桥旗下企业。该公司周一表示，LendingClub股价下挫之后，现在是买入机会。

LendingClub出售11.7%的股份，适逢其贷款发放增长放缓，以及监管机构加强网络贷款的监管。美国财政部本月要求加强对网络贷款业务的监督，据熟悉情况的消息人士，纽约州金融局正在调查LendingClub的经营情况。

总部在旧金山的LendingClub已聘用Jefferies LLC寻找投资者为贷款融资，并接触了几家私募股权投资公司和投资基金。

LendingClub股价在周一午盘交易中大涨10.5%至4.41美元，收盘涨8.3%。自从5月9日执行长Renaud Laplanche辞职后，该股股价已跌逾40%。执行长辞职原因是，内部调查显示该公司违规出售了2,200万美元贷款。

“我们已经与盛大就其投资事宜进行了磋商，期待继续展开对话，”LendingClub一位发言人称。

盛大集团在一份声明中称，对于LendingClub开创的业务模式“信心十足”，而且“看好其长期前景，因该公司将不断发展和完善业务。”

盛大出资1.487亿美元共计购入约2,900万股LendingClub股份。而且还拥有以1,120万美元购买1,570万股股份的看涨期权。(完)