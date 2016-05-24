（更正）盛大集团披露持有11.7%的美国LendingClub股权

永辉超市携手贝恩资本以4.13亿美元收购美国达曼公司
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。
(更正：因译文有误，最后一段应为“1.487亿美元”，非“1,487亿美元”)
路透5月23日 - 中国亿万富豪陈天桥购入了将近12%的LendingClub Corp (LC.N)股份。LendingClub是美国最大的网络贷款平台，它的几笔贷款出售事宜涉嫌违规，吓跑了一些主要投资者，目前该平台正在寻求融资。
总部在新加坡的私募投资公司盛大集团为陈天桥旗下企业。该公司周一表示，LendingClub股价下挫之后，现在是买入机会。
LendingClub出售11.7%的股份，适逢其贷款发放增长放缓，以及监管机构加强网络贷款的监管。美国财政部本月要求加强对网络贷款业务的监督，据熟悉情况的消息人士，纽约州金融局正在调查LendingClub的经营情况。
总部在旧金山的LendingClub已聘用Jefferies LLC寻找投资者为贷款融资，并接触了几家私募股权投资公司和投资基金。
LendingClub股价在周一午盘交易中大涨10.5%至4.41美元，收盘涨8.3%。自从5月9日执行长Renaud Laplanche辞职后，该股股价已跌逾40%。执行长辞职原因是，内部调查显示该公司违规出售了2,200万美元贷款。
“我们已经与盛大就其投资事宜进行了磋商，期待继续展开对话，”LendingClub一位发言人称。
盛大集团在一份声明中称，对于LendingClub开创的业务模式“信心十足”，而且“看好其长期前景，因该公司将不断发展和完善业务。”
盛大出资1.487亿美元共计购入约2,900万股LendingClub股份。而且还拥有以1,120万美元购买1,570万股股份的看涨期权。(完)
(编译 张涛/刘秀红；审校 白云/汪红英)
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