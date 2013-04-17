山东航空今年拟新引进15架波音737-800飞机

路透上海4月17日 - 中国山东航空股份有限公司(200152.SZ)周三刊登公告称，公司计划今年新引进15架波音(BA.N)B737-800飞机，以弥补老旧飞机处置带来的运力空缺，保持运营规模的合理增长。

目前山东航空的机队总数为64架。公告还表示，为了优化机队结构、统一机队以发挥规模效益、提升机队整体运营效率，公司已着手加快B737-300、CRJ200等老旧飞机的处置工作，预计2013年度内可达成相关处置意向。

公告称，每架B737-800飞机的目录价格约为8,910万美元,波音公司以贷项备忘录的形式给予山航较大的价格优惠，交易的实际对价低于前述飞机基本价格。若以租赁形式引进，经营租赁飞机月租金价格不高于市场平均租金价格，平均基础租金约为每架飞机每月36-45万美元。

山航称，计划以业务营运、银行贷款等方式为引进飞机提供资金，并将审慎进行资金安排，选择最优的融资方案。

山航B因股东正筹划牵涉上市公司的重大事项,自去年10月底开始停牌，上一交易日收报10.68港元。

(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

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