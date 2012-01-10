山东重工收购意大利游艇业者法拉蒂股份(更新版)

* 山东重工收购法拉蒂75%股权

* 总投资3.74亿欧元

* 1.78亿股权投资,及1.96亿的融资额度

* 适当时间寻求法拉蒂上市

路透山东济南1月10日电---生产重型机具的中国国企山东重工集团周二宣布收购债台高筑的意大利游艇业者法拉蒂(Ferretti Group)75%股权,将版图扩张至奢侈品市场.这也是中国企业收购全球奢侈品品牌又一例.

山东重工总投资为3.74亿欧元,包括1.78亿欧元的股权投资,以及1.96亿欧元的融资额度.

法拉蒂主席Norberto Ferrett在一份联合声明中指出,这桩交易将令法拉蒂能够更好地在规模达到70亿欧元的游艇工业发展,并迎合未来5-10年高速成长的中国奢侈品需求.

"中国是游艇产业迅速发展的新兴国家之一,未来5-10年有着庞大的潜力."Norberto Ferrett在声明中说.双方於山东济南举行了一项典礼.

山东重工董事长谭旭光表示,公司将为法拉蒂注入新的资源,包括提供新的市场营销管道以及资本,让法拉蒂未来能在新兴市场更具效率地扩张.

法拉蒂主要债权人之一--苏格兰皇家银行(RBS.L)全球策略投资主管John Davison向记者表示,根据协议,收购内容包括法拉蒂5.80亿欧元的债务.另外,法拉蒂也会获得1亿欧元的注资以及8,000万欧元融资.

重组之後,法拉蒂另一债权人--Strategic Value Partners与苏格兰皇家银行,将分别持有法拉蒂12.5%股权.

在私募基金Candover Partners进行杠杆收购後,这家1968年成立的游艇公司负债一度达到12亿欧元,并在金融风暴之後於2009年终究无法支付偿债义务.

**合作发挥综效**

"双方共享资源以及行业整合,将有助於山东重工及法拉蒂合作发挥综效."谭旭光说.

他并表示,将在适当的时机,让法拉蒂挂牌上市.但公司未提供进一步细节.

中国政府稍早曾表示,鼓励国内企业收购国际知名品牌,以更快地达到提升品牌形象的目标.2010年时,吉利汽车(0175.HK)收购了福特(F.N)旗下的沃尔沃.而更早之前,联想(0992.HK)则是买下了IBM(IBM.N)的电脑事业.

声明还指出,法拉蒂主要管理层将获留任,总部及生产基地也留在意大利.

山东重工为农机及建筑机械制造商,为上市公司潍柴动力(2338.HK)(000338.SZ)的实际控制人.

法拉蒂拥有Pershing, Riva以及 Ferretti等品牌,去年与山东重工签署一项无拘束力的备忘录,在大中华地区及其他新兴市场设计及销售游艇产品.(完)

--编译 李珊珊; 审校 丁淑琴

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