山东高速拟定增募资约40亿 安邦资产将认购九成

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海9月23日 - 中国山东高速股份有限公司(600350.SS)周五公告，拟向安邦资产管理公司和华融国际信托定向增发不超过7.08亿股股份，募资约40亿元人民币，其中安邦资产认购九成。
山东高速本次定增募资将投向济南至青岛高速公路改扩建工程项目，发行价格为5.65元/股。
安邦资产是安邦保险集团旗下专业资产管理公司，注册资本6亿元。以受托管理保险资金为主业，投资范围涵盖固定收益类资产、权益类资产、不动产类资产等。同时提供受托保险资金投资管理，定向或集合保险资产管理产品，以及基础设施债权投资计划、不动产投资计划、项目资产支持计划等创新金融产品等。
因筹划非公开发行股票事项，山东高速股票自9月7日起停牌，停牌前收报6.68元。今日公告后开市起复牌。(完)
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here (发稿 李宏薇 审校 乔艳红)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。