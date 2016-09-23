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中国财经 | 2016年 9月 23日 星期五 09:42 BJT

山东高速拟定增募资约40亿 安邦资产将认购九成

路透上海9月23日 - 中国山东高速股份有限公司(600350.SS)周五公告，拟向安邦资产管理公司和华融国际信托定向增发不超过7.08亿股股份，募资约40亿元人民币，其中安邦资产认购九成。

山东高速本次定增募资将投向济南至青岛高速公路改扩建工程项目，发行价格为5.65元/股。

安邦资产是安邦保险集团旗下专业资产管理公司，注册资本6亿元。以受托管理保险资金为主业，投资范围涵盖固定收益类资产、权益类资产、不动产类资产等。同时提供受托保险资金投资管理，定向或集合保险资产管理产品，以及基础设施债权投资计划、不动产投资计划、项目资产支持计划等创新金融产品等。

因筹划非公开发行股票事项，山东高速股票自9月7日起停牌，停牌前收报6.68元。今日公告后开市起复牌。(完)

参看详情，可点选上海证券交易所网站 here

here (发稿 李宏薇 审校 乔艳红)

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