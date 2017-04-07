山东黄金收购阿根廷贝拉德罗金矿股权 总价款为9.6亿美元

路透上海4月7日 - 中国山东黄金矿业股份有限公司(600547.SS)周四晚公告称，由香港子公司向世界知名黄金生产商巴理克(ABX.TO)收购阿根廷贝拉德罗金矿的开发商Minera Argentina Gold S.R.L（MAG）50%股权，交易总价款为9.6亿美元。

山东黄金的控股股东山东黄金集团与巴理克黄金周四签署战略合作协议，除了上述阿根廷贝拉德罗金矿项目的合作外，还将探索对巴理克位于阿根廷与智利边境的Pascua-Lama 矿、埃尔印第奥金矿带的合作开发或项目投资。

公告显示，此次贝拉德罗金矿的交易包括三部分，收购MAG的控股股东Argentina Gold (Bermuda) II Ltd（AGBII）50%股权，认购MAG新发行的2.1547%股权，购买巴理克持有MAG的50%的股东贷款。公司将筹划定向增发股票，来筹集这部分收购款项。

通过上述交易，山东黄金香港公司直接和间接持有MAG50%的股权，公司与巴理克将对MAG拥有的贝拉德罗金矿实施共同经营，并各按50%比例并表。

Veladero金矿于2005年9月投产，至2015年共生产黄金700万盎司，白银1,400万盎司。截至2015年底，该金矿保有矿石量3.577亿吨，黄金金属量891万盎司、银金属量15,310万盎司。

山东黄金表示，本次交易将有利于公司加快国际化进程，迅速扩大矿产资源储备，增强公司境内外市场的竞争力。

山东黄金周四临时停牌，待披露重大事项，公司周五起将持续停牌，以筹划定向增发事项。该股周三收报36.12元。（完）