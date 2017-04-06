焦点：中国山东黄金就收购加拿大Barrick旗下金矿股权深入谈判--消息

路透多伦多/温哥华4月5日 - 了解内情的消息人士对路透称，中国山东黄金矿业(600547.SS)正与加拿大金矿公司Barrick Gold(ABX.TO)(ABX.N)展开深入谈判，拟买下后者旗下阿根廷Veladero金矿的50%股权，即便Barrick在当地正为管道破裂问题而苦恼。

消息人士表示，Barrick不再与中国紫金矿业集团(601899.SS)讨论出售Veladero矿股权事宜。他们补充称，此次股权出售或可带来超过10亿美元资金。

Veladero是Barrick五大核心矿山之一，上周发生了管道破裂事故，这是该矿18个月以来的第三起涉及氰化物溶液的事故。

在事故发生后，该矿所在的阿根廷圣胡安省当地政府于周三表示，已经驳回了Barrick提交的一份工作计划。

根据阿根廷圣胡安省网站的一份声明，该省省长及矿业部长同Barrick总裁Kelvin Dushnisky等公司高管进行了会面。声明称，将很快安排第二次会面的时间。

Barrick股价在加拿大股市盘中一度下跌逾1%至25.81加元，跌幅大于同类股票，后缩窄跌幅尾盘收报26.01。

一名人士表示，正在讨论的收购计划中包括，山东黄金还将购得Barrick在附近尚未开发的Pascua-Lama金银矿项目50%的权益。

Pascua-Lama项目在安第斯山脉，横跨阿根廷与智利两国边境。由于环保问题、政治上的反对、劳资纠纷以及开发成本暴增至85亿美元等问题，该项目在2013年宣布暂停。

**出现新问题**

一名消息人士表示，上周管道破裂事件或将推迟协议进程，因为山东黄金可能想要讨论此一事件。但该人士亦表示，此事不太可能影响山东黄金对这项资产的兴趣。

分析师称，中国是全球最大的黄金消费国，加上全球大规模低成本的金矿较少，中国买家不大可能因环境事故而却步。

山东黄金是中国最大的黄金生产商之一，该交易将是中国企业对拉美资源丰富的大宗商品领域的最新一宗投资。

其中一位消息人士称，与山东黄金的谈判已经进入“后期阶段，正在谈条件和金额”。

山东黄金没有立即回复路透寻求置评的请求。该公司公告称，公司正在筹划重大事项，股票自4月6日起不超过5个交易日内实施停牌。

Barrick和紫金矿业未予置评。

该消息人士称，不确定谈判肯定达成交易。由于事属保密，该消息人士拒绝透露姓名。(完)