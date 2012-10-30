山东黄金获批收购澳Focus 51%股权

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--2月22日
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为17.81%，低于上交易日收盘的19.13%。
路透悉尼10月30日电---山东黄金集团已获澳洲外商投资审核机构批准,购入澳洲Focus Minerals Ltd (FML.AX)51%股权.山东黄金以储量计为中国第二大黄金生产商.
"澳洲外资投资审核局(Foreign Investment Review Board,FIRB)已告知山东黄金集团,根据政府外商投资政策,并不反对此次收购."Focus周二在声明中称.
山东黄金集团将斥资2.25亿澳元(合2.32亿美元),以每股0.05澳元的价格收购Focus约45亿股股份.Focus股价周一收报0.038澳元.(完)
--编译 孙茉莉;审校 李春喜
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为17.81%，低于上交易日收盘的19.13%。
路透北京2月22日 - 中国保监会周三称，今年要把防控风险放到更加重要的位置，将进一步强化资金运用监管，加强股权股票投资监管，提高境外投资能力标准，严厉打击保险资金短期炒作、恶意进入上市公司管理等行为；不容许保险被金融大鳄所借道和藏身。
路透北京2月22日 - 中国财政部税政司有关负责人周三表示，鉴于中国人口多、地域范围广、社会配套措施和征管条件不健全等实际情况，个人所得税改革需要在做好顶层设计的基础上，逐步实施到位，适当增加有关家庭生计支出的附加扣除项目。