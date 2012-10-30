山东黄金获批收购澳Focus 51%股权

中国个税改革可逐步实施到位 适当增加家庭生计支出扣除项--官员

路透北京2月22日 - 中国财政部税政司有关负责人周三表示，鉴于中国人口多、地域范围广、社会配套措施和征管条件不健全等实际情况，个人所得税改革需要在做好顶层设计的基础上，逐步实施到位，适当增加有关家庭生计支出的附加扣除项目。