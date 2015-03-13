山东将划转三成省属国有资本充实当地社保基金--新华

路透北京3月13日 - 新华社报导称，中国山东省将划转30%省属国有企业资本充实省级社保基金。同时，山东省将改变国资监管方式，促进省属企业改建成为多元化的公司制企业，完善法人治理结构。

报导援引山东省国资委有关负责人介绍称，拟划转资本范围为471户省属企业30%的国有资本，包括国有控股参股企业中的国有资本，划转资本一次性转由山东省社保基金理事会持有。

对目前尚未完成公司制改造的企业，相关改建工作预计将于2016年年底前完成，并及时进行国有资本划转。对完成划转的企业，山东省国资委、山东省社保基金理事会等单位将研究修订划转企业公司章程，建立完善的法人治理结构，办理国有资产产权和工商变更登记。

股权划转后，相关企业将改建成为多元化的公司制企业，按照《公司法》和具体划转办法的要求规范建立股东会、董事会和监事会，由山东省国资委和山东省社保基金理事会按持有的产权分别行使股东职权、履行股东义务，提名并选举董事、监事。此外，未来这些企业的利润将按照出资额实施分配。

国有经济在山东省占比较高，扮演着重要角色。截至2014年底，山东省管国资规模超过1万亿元人民币。

中国人力资源和社会保障部部长尹蔚民周二称，受人口老龄化影响，中国养老保险基金的收支平衡未来面临巨大压力，而渐进式延迟退休方案，养老保险基金投资运营，职工养老保险的全国统筹，均会在今年有实质进展。（完）

(发稿 李文科; 审校 张喜良)

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