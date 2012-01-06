山东重工拟以5亿美元控股意大利法拉帝--消息人士

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透香港1月6日电---消息人士周五透露,中国山东重工集团拟以约5亿美元收购意大利法拉帝(Ferretti)的股份,成为这家负债累累的豪华游艇制造商的控股股东.
上述消息人士并透露,山东重工收购法拉帝事宜将於下周二在山东济南签约.
山东重工为上市公司潍柴动力(2338.HK)(000338.SZ)的实际控制人.
英国《金融时报》此前报导称,法拉帝已与债权人达成协议,苏格兰皇家银行(RBS.L)、橡树资本OKCMZ.PK和Strategic Value Partners等债权人均同意出售其债权.(完)
--编译 黄运涛; 审校 张喜良
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