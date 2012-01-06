山东重工拟以5亿美元控股意大利法拉帝--消息人士

路透香港1月6日电---消息人士周五透露,中国山东重工集团拟以约5亿美元收购意大利法拉帝(Ferretti)的股份,成为这家负债累累的豪华游艇制造商的控股股东.

上述消息人士并透露,山东重工收购法拉帝事宜将於下周二在山东济南签约.

山东重工为上市公司潍柴动力(2338.HK)(000338.SZ)的实际控制人.

英国《金融时报》此前报导称,法拉帝已与债权人达成协议,苏格兰皇家银行(RBS.L)、橡树资本OKCMZ.PK和Strategic Value Partners等债权人均同意出售其债权.(完)