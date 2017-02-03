山东墨龙预计去年继续亏损并面临退市风险 早盘股价大跌

路透香港2月3日 - 中国石油设备生产商--山东墨龙(0568.HK)(002490.SZ)周五称，预计去年度继续亏损并面临退市风险，该股早盘股价大跌。

据公告，该公司预计2016年度将录得净亏损4.8-6.3亿元人民币，2015年度净亏损则为2.6亿元。

不过，去年10月该公司原本预测2016年度扭亏为盈，净利润为600万至1,200万元。

山东墨龙解释，修订业绩预告，因受国内外经济形势影响，公司经营业绩大幅下滑，对存货、应收款项、商誉等相关资产计提了减值准备。

同时，2016年市场需求有所复苏，但仍处于低位运行，受油价波动和原材料价格波动影响，虽然产销量较2015年度有所增长，但产品销售价格大幅下滑且波动频繁，导致公司经营业绩受到重大影响。

该公司表示，根据深交所有关规定，若2016年度公司继续亏损，于财务报告披露后，公司股票将被实施退市风险警示。

香港时间10:49，山东墨龙H股跌幅扩大至近15%，报2.41港元，为自2016年3月以来低位；A股亦跌9.96%，报8.41元。（完）

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