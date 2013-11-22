山东黄岛因输油管线泄漏爆燃已造成22人死亡--新华

中石化茂名石化乙烯成品车间库房起火 未影响正常生产--微博
路透北京4月13日 - 据“中国石化茂名石化公司”官方微博周四称， 4月13日上午9时55分左右，茂名石化乙烯厂区成品车间库房着火。
路透北京11月22日 -新华社周五援引山东省青岛经济技术开发区工委宣传部提供的最新情况，截至14时23分，山东省青岛经济技术开发区（即黄岛区）输油管线泄漏爆燃已造成22人死亡，其他伤亡情况正在核实中。
报导称，经核实发生爆燃的管道是中石化管道储运分公司黄岛油库至潍坊的地下输油管道，今晨中石化组织下属公司抢修过程中发生爆燃。（完）
(发稿 沈燕; 审校 黄凯)
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路透华盛顿4月12日 - 美国官员称，尽管已派遣一支海军舰队开往朝鲜半岛，但特朗普政府朝鲜策略的重点是加大经济制裁力度，可能包括石油禁运、航空禁飞、拦截货船以及惩罚与平壤方面有贸易往来的中资银行等。
路透华盛顿4月12日 - 美国总统特朗普周三称，北大西洋公约组织(NATO，北约)不再像他在竞选时宣称的那样已经过时了，不过称北约成员国还需为欧洲安全保护伞支付合理费用。