版本:
中国
时事要闻 | 2013年 11月 22日 星期五 15:54 BJT

山东黄岛因输油管线泄漏爆燃已造成22人死亡--新华

路透北京11月22日 -新华社周五援引山东省青岛经济技术开发区工委宣传部提供的最新情况，截至14时23分，山东省青岛经济技术开发区（即黄岛区）输油管线泄漏爆燃已造成22人死亡，其他伤亡情况正在核实中。

报导称，经核实发生爆燃的管道是中石化管道储运分公司黄岛油库至潍坊的地下输油管道，今晨中石化组织下属公司抢修过程中发生爆燃。（完）

(发稿 沈燕; 审校 黄凯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐