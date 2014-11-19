山东蓬莱发生车祸 11名儿童丧生

上海原副市长艾宝俊因受贿、贪污被判有期徒刑17年
路透北京4月28日 - 中国中央电视台周五报导，福建省漳州市中级人民法院公开宣判上海市委原常委、副市长艾宝俊受贿、贪污案，决定执行有期徒刑17年，并处没收个人财产580万元人民币。
路透北京11月19日 - 中国官方媒体周三报导称，山东蓬莱一辆货车与一辆面包车相撞，导致11名儿童死亡。
新华社报导，事故发生在早上8时左右，载有14名儿童的面包车与一辆拉沙卡车相撞。面包车司机也已死亡。
报导指出，当地警方称事故发生时面包车超载，该车型额定载客为五人。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四抱怨巴黎气候协议对美国不公平，并告诉路透他将在大约两周内公布美国对该协议的决定。
路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四淡化了美国政府可能停摆的严重性；美国国会还有仅仅不到两天时间来达成一项拨款协议，以避免临时解雇联邦政府工作人员。