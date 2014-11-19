版本:
中国
时事要闻 | 2014年 11月 19日 星期三 18:54 BJT

山东蓬莱发生车祸 11名儿童丧生

路透北京11月19日 - 中国官方媒体周三报导称，山东蓬莱一辆货车与一辆面包车相撞，导致11名儿童死亡。

新华社报导，事故发生在早上8时左右，载有14名儿童的面包车与一辆拉沙卡车相撞。面包车司机也已死亡。

报导指出，当地警方称事故发生时面包车超载，该车型额定载客为五人。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐