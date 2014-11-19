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亚洲 | 2014年 11月 19日 星期三 21:56 BJT

山东蓬莱发生车祸 11名儿童丧生

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京11月19日 - 中国官方媒体周三报道称，山东蓬莱一辆货车与一辆面包车相撞，导致11名儿童死亡。

新华社报道，事故发生在早上8时左右，载有14名儿童的面包车与一辆拉沙卡车相撞。面包车司机也死亡。

报道指出，当地警方称事故发生时面包车超载，该车型额定载客为五人。(完)

编译：李富强 发稿：王凤昌
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