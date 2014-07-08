山东将设地方社保基金理事会 为首家省级社保投资机构

路透上海7月8日 - 第一财经日报周二报导，山东省近日出台相关文件显示，将设立省社保基金理事会，作为中国第一家省级社保资金投资运营机构，它的诞生将有助于打破全国社保资金理事会在社保投资领域内的垄断局面。

报导指出，作为国有企业改革的配套措施之一，山东省社保基金理事会,将承接管理划转的省属企业国有资本,行使投资者职能,探索推进国有企业股权多元化和现代企业制度建设。省财政部门和国资监管机构依法对省社保基金理事会履行监管职能。

“社保投资领域内增加一个竞争对手对于优化社保资金的投资是利好，地方在社保投资上有发言权之后也有助于增加地方的积极性，”报导援引广东省社保系统一位官员表示。

目前，中国进行社会保障资金投资的只有全国社保基金理事会一家。该理事会主要管理三块资金：一是为中央政府集中的社保战略储备资金；二是做实个人账户的中央补助金；三是广东省部分企业职工养老保险资金。

中国证券报周二报导指出，山东省近日出台的的国资改革纲领性文件在国资管理体制、现代企业制度建立和国有经济布局调整上做了全面部署，对于市场期待的股权激励、市场化重组、国有资本的进退、资产重组等方面均有涉及，并提出划转部分国有资本充实省社会保障基金。

对此，报导援引清华大学就业与社会保障研究中心主任杨燕绥表示，山东成立省级社保基金理事会一旦成立，表明省级财政也会像中央财政一样每年拿出一部分资金作为社保资金的战略储备。更重要的是，山东在落实三中全会报告中提出的“划拨部分国有资产充实社保基金”这项改革上向前走了一步。（完）

(发稿 吴芳; 审校 林高丽)

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