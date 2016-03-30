中国山东如意集团拟13亿欧元收购法国SMCP控股权--消息

路透巴黎3月29日 - 据两名知情人士周二透露，中国山东如意集团(002193.SZ)料将以13亿欧元(15亿美元)收购SMCP的控股股权，其中包含债务。SMCP是一家法国公司，旗下有时装品牌Sandro、Maje和Claudie Pierlot。

他们说，该交易直到周二傍晚尚未签署，料将在周三宣布。

Sandro、Maje和Claudie Pierlot属于所谓的轻奢品牌，在迅速成长的中产阶级中有强劲需求，特别是像中国这样的国家。

SMCP由私募股权公司KKR(KKR.N)控股，本月已递交文件，最早4月在巴黎首次公开发行(IPO)。

消息人士称，由于SMCP准备上市，中国如意集团面临更大压力达成协议。其中一名消息人士称，过去一周相关谈判在加速进行。

消息人士确认了金融时报的一篇报道。

KKR拒绝置评，暂时也未联系到SMCP发表评论。

几位消息人士之前对路透表示，与纺织企业山东如意的协商至少持续了六个月，但在今年年初因价格未谈拢，协商遇冷。

其中一位消息人士称，创建人Evelyne、Ylan Chetrite和Judith Milgrom更愿意进行IPO，但KKR支持与这家中国企业达成协议。三位创建人在公司合计持股21.11%，KKR持股70%。

消息人士称，根据协议，三位创建人及公司的管理层仍将保留少数持股。

SMCP计划扩张到法国以外的市场，尤其是中国、美国、西班牙和意大利，其在非本土市场的营收还不到一半。该公司还想发展网络销售、男装并强化皮革产品的供应。

进行IPO是为了偿付该公司约为2.9亿欧元的高息债务。

去年，SMCP未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)为1.07亿欧元，营收6.75亿欧元，分别上涨33%和11%，其中并不包括新店带来的提升效应。(完)