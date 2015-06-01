山东18家企业已完成划转逾180亿元国资充实社保基金--新华

路透北京6月1日 - 中国新华社周日报导称，今年山东省提出划转省管企业国有资本充实社保基金以来，由山东省国资委履行出资人职责的山东省能源集团、鲁信集团、山东机场公司、山东盐业等18户企业已分两批先后完成划转，累计划转国有资本180.65亿元人民币。

报导援引山东省国资委主任张新文介绍，以2014年度经审计的财务报表为基础，完成划转的18户企业实收资本共计603.43亿元，划转国有资本共计180.65亿元。

报导称，其他460余家由山东省直各部门单位管理的国有企业经过清产核资和公允评估之后，也将于2016年年底前划转30%国有资本到山东省社保基金理事会。这些企业未经审计的总资产超过760亿元，同时也有较高的平均负债率。

张新文并称，将改建划转企业成为股权多元化的公司制企业，建立规范的股东会、董事会和监事会。山东省国资委和山东省社保基金理事会按持有产权分别行使股东职权、履行股东义务，提名并选举董事、监事。

股权划转完成后，此前由山东省国资委履行出资人职责的企业和山东省直有关部门、单位管理企业，将统一改为由山东省国资委和山东省社保基金理事会分别持有70%和30%的国有资本，改建成为股权多元化的公司制企业，按照要求建立规范的股东会、董事会和监事会。

据了解，截至一季度末，山东省社保基金结余总额3,514.6亿元。

山东省今年3月份出台《省属企业国有资本划转充实社会保障基金方案》提出，将山东省属471户国有企业30%国有资本划转充实山东省社会保障基金。今年5月山东省正式划转三家省管国有企业30%国有资本充实社保基金，划转资本规模约为33亿元。（完）

(发稿 王蕾；审校 李文科/张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。