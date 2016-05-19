山东计划三年内压减钢铁、煤炭产能1000万吨和4500万吨

路透北京5月19日 - 新华社周四援引山东省关于深入推进供给侧结构性改革的实施意见称，山东省目标三年内分别压减钢铁、煤炭产能1,000万吨、4,500万吨；到2018年钢铁、水泥、电解铝、煤炭、船舶和平板玻璃等九大产能过剩行业的产能利用率力争回升到80%以上。

山东省还提出，2016年全省商品房去库存周期降低到22个月左右；2018年年底，直接融资占社会融资规模增量的比重超过30%。

据山东省经济和信息化委员会副主任王万良介绍，“十三五”期间(2016-2020年)将退出煤矿114处，化解产能6,460万吨，分别占现有煤矿和产能的59.38%、35.72%；钢铁行业则将从今年开始，利用五年时间总体压减产能生铁970万吨、粗钢1,500万吨，安置职工54,207人。

山东省为实现上述目标出台了40条具体措施，其中为支持农民进城购房，山东省提出商品房库存较多的县（市、区）可根据购房支出给予3-10%的补贴。

对自愿退出宅基地使用权及农房等地上附着物的农民，县（市、区）政府可参照当地城镇建设用地指标价格给予补偿，发放等额“房票”，在辖区内购买新建商品住房时抵作购房款。

此外，山东还将加大直接融资的补贴力度，推出一系列措施降低企业成本，例如在2017年年底前，对月销售额或营业额不超过3万元（含3万元）的小微企业，免征增值税；对年应纳税所得额在30万元以下（含30万元）的小型微利企业，其所得税减按50%计入应纳税所得，并按20%的税率缴纳企业所得税。

中国央行等上月公布支持钢铁煤炭行业化解过剩产能的意见，表示要多层次金融支持煤炭钢铁化解过剩产能，去杠杆和降成本，大力支持钢铁煤炭企业扩大出口和走出去，并支持银行加快行业不良资产处置。（完）