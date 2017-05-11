山东潍坊市举行PPP项目推介会 项目93个总投资1,660亿元

新闻稿：MSCI自明年6月起将中国A股纳入MSCI指数 计划分两步实施
路透上海6月21日 - 全球知名指数供应商--MSCI明晟北京时间周三凌晨宣布，从2018年6月开始将中国A股纳入MSCI新兴市场指数和MSCI ACWI全球指数，计划分两步实施。
路透北京5月11日 - 中国山东省潍坊市周四在北京举行PPP项目推介会，此次推介会上，潍坊市共推介项目93个，总投资1,660亿元人民币。
其中，城镇综合开发项目13个，市政工程和交通运输项目29个，文化旅游项目11个，特色小镇项目10个，生态建设和环境保护项目五个，教育体育项目九个，医疗养老项目九个，政府基础设施保障安居工程七个。
潍坊市位于山东半岛中部，总面积1.6万平方公里，总人口936万。2016年全市完成地区生产总值5,522.7亿元，居山东省第四位。（完）
(发稿 沈燕; 审校 乔艳红)
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路透6月20日 - 美国指数公司MSCI明晟周二表示，将把中国大陆A股纳入其全球新兴市场指数。
路透北京6月20日 - 中国国家质检总局最新发布公告称，即日起允许美国牛肉输华，允许进口的牛肉指30月龄以下剔骨和带骨牛肉，包括心、肾、肝、瓣胃、牛筋，不包括扁桃体、回肠未端、碎肉及机械分离肉。