山东潍坊市举行PPP项目推介会 项目93个总投资1,660亿元

路透北京5月11日 - 中国山东省潍坊市周四在北京举行PPP项目推介会，此次推介会上，潍坊市共推介项目93个，总投资1,660亿元人民币。

其中，城镇综合开发项目13个，市政工程和交通运输项目29个，文化旅游项目11个，特色小镇项目10个，生态建设和环境保护项目五个，教育体育项目九个，医疗养老项目九个，政府基础设施保障安居工程七个。