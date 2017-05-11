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中国财经 | 2017年 5月 11日 星期四 15:18 BJT

山东潍坊市举行PPP项目推介会 项目93个总投资1,660亿元

路透北京5月11日 - 中国山东省潍坊市周四在北京举行PPP项目推介会，此次推介会上，潍坊市共推介项目93个，总投资1,660亿元人民币。

其中，城镇综合开发项目13个，市政工程和交通运输项目29个，文化旅游项目11个，特色小镇项目10个，生态建设和环境保护项目五个，教育体育项目九个，医疗养老项目九个，政府基础设施保障安居工程七个。

潍坊市位于山东半岛中部，总面积1.6万平方公里，总人口936万。2016年全市完成地区生产总值5,522.7亿元，居山东省第四位。（完）

(发稿 沈燕; 审校 乔艳红)

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