山东重工押宝法拉蒂 欲与国际对手比高

路透香港2月9日电（记者 梁淑芬）---中国最大的推土机生产企业--山东重工集团押宝于对意大利游艇制造商法拉蒂（Ferretti）的收购，希望藉此助其与卡特彼勒(CAT.N)等发动机生产商一较高下。

山东重工是柴油发动机制造商潍柴动力(2388.HK)(000338.SZ)的母公司。该公司於1月宣布，将以1.78亿欧元收购负债累累的法拉蒂75%股权。

法拉蒂上海代表处首席代表陈钢向路透表示，该交易将令山东重工获得专有技术，可使其在国内生产豪华游艇和更好的发动机。

陈钢表示，山东重工的柴油发动机，与法拉蒂游艇当前使用的德国MAN SE(MANG.DE)和Tognum AGTGMG.DE公司生产的发动机相比，仍存在很大的技术差距。但他认为，基於中国的造船技术，山东重工能研发出更好的发动机。

山东重工的一位发言人向路透表示，潍柴动力计划研发用於法拉蒂等豪华游艇的发动机，而与世界级设计的接触，也将为该公司提供试验并升级其船用发动机的平台。

山东重工董事长谭旭光表示，他对该交易抱有很大希望。该交易有待意大利监管机构批准。

该公司还表示，计划让法拉蒂单独在香港上市，此举或有助提升该品牌在中国的知名度。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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