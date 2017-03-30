齐星集团债务逾百亿 信达资产予西王集团50亿应对基金--一财

路透上海3月30日 - 中国国内媒体--第一财经日报周四报导，可能引发山东邹平区域风险的齐星集团，银行方面债务超过70亿元人民币，加上约40亿元左右的社会欠债，债务总规模逾百亿；对于与齐星事件相关的西王集团，一财网称，4月10日前中国信贷资产管理公司将为其批复10亿元流动资金、50亿元基金用于应对。

此前有媒体称山东邹平县的齐星集团因资金链断裂，导致大量银行贷款到期无法偿还，该集团主要业务为铝产品深加工、热电联产以及地产金融等。西王集团以玉米深加工(包括玉米油、淀粉及淀粉糖等)和钢材加工为主业。

一财报导指出，为齐星集团担保的不止西王集团一家，泰山钢铁、宏诚集团、伟业集团等都面临着担保风险。齐星集团及其参股控股公司质押大量股权进行融资，民生银行济南分行是其主要融资渠道。

其中，齐星集团质押给康富国际租赁7,516万股，旗下金鼎租赁质押给山东信托1.3亿股；民生银行济南分行接受的股权质押包括：邹平电力集团5,200万股、邹平齐星开发区热电公司1亿股、山东齐星长山热电公司9,450万股、邹平铝业有限公司3,000万股、山东无棣齐星高科技铝材1亿股。

报导引述西王集团相关人士表示，西王集团真正对齐星的风险担保不超9亿元。对于信达资产此时“出手”上述人士说，“西王集团与中国信达是战略合作伙伴。中国信达对西王集团的发展充满信心。”

受此事件影响股价一度大挫的两家A股上市公司--齐星铁塔(002359.SZ)和西王食品(000639.SZ)今日均发布公告澄清与齐星集团关系。

齐星铁塔称，公司控股股东为龙跃实业集团，齐星集团仅持有公司3.07%股份，后者对上市公司构不成控制关系，另外，公司与齐星集团及下属公司不存在任何形式的互相担保。

西王食品表示，截至3月29日，公司不存在对西王集团及下属企业的借款或担保，也不存在对齐星集团及下属企业的借款或担保。

债券市场方面，受山东齐星集团资金链断裂消息影响，同地区信用债受到波及，周三银行间债市魏桥铝电旗下超短融收益率多数出现大幅上行。

西王集团旗下还有港股公司--西王特钢(1266.HK)和西王置业(2088.HK)。

同属邹平版块的中国宏桥(1378.HK)魏桥纺织(2698.HK)本月稍早发布延迟刊发2016年全年业绩公告，随后停牌。两家公司解释称需要更多的时间处理核数师就年度审核工作提出的问题。

针对投资者有关西王集团为齐星集团提供担保的问询，中国山东西王集团有限公司周三称，截止目前,西王集团对齐星集团及下属子公司提供担保余额为29.073亿元，且所有担保已全部追加风险缓释措施，整体风险可控。(完)