沪综指上扬2.7%至近一个月收盘高位

路透北京1月10日电---中国股市沪综指周二上扬2.7%至近一个月收盘高位,A股成交额亦创六周新高.分析人士指出,近期流动性好转及政策环境相对宽松等均利好大盘,预计短线反弹或将延续.

沪综指.SSEC收报2,285.744点,涨点或2.69%,此前高点为2011年12月12日的2,291.545点.今日沪市A股成交额较昨日大增47%至908亿元人民币,创去年12月1日来新高.

华融证券分析师范贵龙称,由於1月新增信贷较多,令市场流动性较此前好转,且目前政策环境相对宽松,政策基调对股市总体利好.

中国官方媒体新华社报导称,中国证监会誓言积极推进新股发行(IPO)体制及退市机制方面的改革,并鼓励增加债券发行品种,为投资者提供更多更具投资价值的交易.

"反弹可能有一个延续,但继续向上的空间和力度料将有所减弱,60日均线(2,350点)附近存在技术压力."范贵龙预计.

中国海关周二公布数据显示,12月中国进出口增速双双降至逾两年低点,同期贸易差额为顺差165.2亿美元.国内外不确定因素重重,预示新一年中国外贸前景充满变数,政策放宽需组合拳应对.

沪深300指数2012年1月合约尾盘报2,463.8点,涨4.2%,成交量为372,314手.(完)