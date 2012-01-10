沪综指上扬2.7%至近一个月收盘高位

今年全国铁路投资拟约8000亿元 与去年规模持平--新华
路透北京2月24日 - 新华社周四晚间援引中国部分地区铁路建设工作会议称，今年全国铁路投资拟将保持去年规模即8,000亿元人民币左右，其中铁路总公司负责的铁路投资7,300亿元，包括设备购置1,000亿元。
路透北京1月10日电---中国股市沪综指周二上扬2.7%至近一个月收盘高位,A股成交额亦创六周新高.分析人士指出,近期流动性好转及政策环境相对宽松等均利好大盘,预计短线反弹或将延续.
沪综指.SSEC收报2,285.744点,涨点或2.69%,此前高点为2011年12月12日的2,291.545点.今日沪市A股成交额较昨日大增47%至908亿元人民币,创去年12月1日来新高.
华融证券分析师范贵龙称,由於1月新增信贷较多,令市场流动性较此前好转,且目前政策环境相对宽松,政策基调对股市总体利好.
中国官方媒体新华社报导称,中国证监会誓言积极推进新股发行(IPO)体制及退市机制方面的改革,并鼓励增加债券发行品种,为投资者提供更多更具投资价值的交易.
"反弹可能有一个延续,但继续向上的空间和力度料将有所减弱,60日均线(2,350点)附近存在技术压力."范贵龙预计.
中国海关周二公布数据显示,12月中国进出口增速双双降至逾两年低点,同期贸易差额为顺差165.2亿美元.国内外不确定因素重重,预示新一年中国外贸前景充满变数,政策放宽需组合拳应对.
沪深300指数2012年1月合约尾盘报2,463.8点,涨4.2%,成交量为372,314手.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进
路透北京2月24日 - 新华社周四晚间援引中国部分地区铁路建设工作会议称，今年全国铁路投资拟将保持去年规模即8,000亿元人民币左右，其中铁路总公司负责的铁路投资7,300亿元，包括设备购置1,000亿元。
路透上海2月24日 - 中国股市沪综指周四收跌0.30%。沪深证交所融资融券余额当日上升30.9亿元人民币，连续四日上升；两市两融余额为9,057.2亿元，续创逾一个月高点。
路透上海2月24日 - 据上海证券报周五报导，中国证券投资基金业协会下一步不仅将深入推进PPP（政府与社会资本合作）项目资产证券化发展，还将发展公募REITs（房地产投资信托基金）、推动公共不动产证券化进程，并继续规范资产证券化业务的发展。