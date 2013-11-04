尚福林：做好应对不良资产上升工作 确保不积累新风险

* 银行要做好应对不良资产上升的工作

* 多渠道化解产能严重过剩行业不良贷款

* 对产能严重过剩行业的新增产能项目严禁新增贷款

* 及时消化处置风险包袱，防止风险放大

路透北京11月4日 -化解产能严重过剩是中国推进产业结构调整的重点所在。中国银监会主席尚福林称，中国银行业要做好应对由此带来的不良资产上升的工作。探索打包转让等市场化不良资产处置手段，多渠道化解产能严重过剩行业不良贷款，确保不积累新的风险。

银监会网站周一的刊登新闻稿称，对产能严重过剩行业的新增产能项目，严禁提供任何形式的新增授信支持。对未取得合法手续、不能依法依规补办相关手续的建设项目，立即停止授信审批、贷款发放、贷款支用，不得通过理财产品等其他方式变相提供融资，并主动、妥善收回存量贷款，妥善做好债权保全工作。

“及时消化处置风险包袱，防止风险放大。”尚福林在银行业化解产能过剩暨践行绿色信贷会议上讲话称。

尚福林表示，要积极联系财税部门，扩大不良贷款自主核销权，及时核销不良贷款，做到账销、案存、权在；要根据化解过剩产能客观实际，进一步研究加强差别化资本和拨备约束。

同时，要健全信贷管理机制，实施差别化的风险定价和经济资本分配等措施。要健全风险防范化解机制，完善风险识别和统计监测制度，开展动态压力测试，做好风险应对预案。

对产能严重过剩行业进一步加强风险动态评估，实施严格信贷五级分类，相应计提贷款损失准备，并根据实际适当提高不良贷款容忍度，相应完善尽职免责的制度规定。

中国国务院此前出台关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见，表示要严禁建设新增产能项目，分类妥善处理在建违规项目，全面清理整顿建成违规产能，并坚决淘汰落后产能，引导产能有序退出。

**多渠道化解产能过剩风险**

尚福林表示，中国的银行支持企业兼并重组，助推整合一批产能。支持按照商业可持续原则开展并购贷款业务，合理确定并购贷款利率，并购贷款期限可延长至7年。

鼓励采取银团贷款方式，合理分散信贷风险，加大对企业兼并重组的支持力度。鼓励运用信托计划、委托贷款等方式扩大兼并重组资金来源。

同时，要支持企业“走出去”，支持符合国际标准和规范、满足当地需求和资源环境承载能力，且审批手续齐全的过剩产能，有序向境外转移。

“支持钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等产业领域内的优势企业‘走出去’，在全球范围内开展资源和价值链整合。”尚福林说。

尚福林称，要通过积极发展内保外贷、外汇及人民币贷款、贸易融资、国际保理等综合金融服务，支持符合条件的企业对外承包工程，扩大对外投资合作，带动国内技术、装备、产品、标准和服务等出口，有序向境外转移一批产能。

此外，要支持扩大有效需求，助推消化一批产能。支持企业采购、居民消费、新农村建设、建筑物抗震加固等方面消化产能过剩的信贷需求。支持钢结构在建设领域的推广应用。支持钢材、水泥铝型材、平板玻璃等建材下乡。

支持淘汰更新老旧运输船舶。支持推进绿色建材工程，推广使用符合国家技术标准的高强钢筋、高标号水泥、高性能混凝土、低辐射中空玻璃等材料产品。支持开拓船舶装备在海洋工程、渔业、行政执法、应急救援等领域的需求潜力。

中国国务院针对钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃和船舶等五个产能严重过剩行业，出台了“分业施策”。

2012年底，中国钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶产能利用率分别仅为72%、73.7%、71.9%、73.1%和75%，明显低于国际通常水平。钢铁、电解铝、船舶等行业利润大幅下滑，企业普遍经营困难。（完）

(发稿 谢衡; 审校 黄凯)

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