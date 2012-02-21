尚福林：稳步化解和防控地方平台和房地产贷款风险

中国地方政府10.7万亿人民币债务中的一半以上将在未来三年内到期.多位消息人士近日表示,银监会近日针对地方平台贷提出了"政策不变、深化整改、审慎退出、重在增信"的最新方针.根据此政策导向,银行对地方政府融资平台贷款展期的条件或更为灵活.

2011年在号称"史上最严"的房地产调控之下,中国房地产贷款的增速亦见明显下滑;去年末人民币房地产贷款余额的同比增速大幅回落了13.5个百分点,且全年增量占同期各项贷款增量的比例亦比上年低9.4个百分点.