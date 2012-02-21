尚福林：稳步化解和防控地方平台和房地产贷款风险

中国要防止杠杆率过快上升 央行正研究延长债市交易时间--央行专家
路透北京2月23日 - 中国央行研究局首席经济学家马骏周四称，今年中国的货币政策将坚持稳健中性的基调，在保持经济合理增速和通胀基本稳定的前提下，还要防止宏观杠杆率过快上升和避免资产泡沫。
路透上海2月21日电---中国银监会主席尚福林近日再次强调,要稳步化解地方政府融资平台贷款风险,持续防控房地产贷款风险,高度重视潜在信用风险和流动性风险.
尚福林并指出,要继续布控表外业务风险,守住不发生系统性、区域性金融风险的底线.同时要确保信贷资金真正流入实体经济,缓解实体经济融资难、融资贵问题.
中国地方政府10.7万亿人民币债务中的一半以上将在未来三年内到期.多位消息人士近日表示,银监会近日针对地方平台贷提出了"政策不变、深化整改、审慎退出、重在增信"的最新方针.根据此政策导向,银行对地方政府融资平台贷款展期的条件或更为灵活.
2011年在号称"史上最严"的房地产调控之下,中国房地产贷款的增速亦见明显下滑;去年末人民币房地产贷款余额的同比增速大幅回落了13.5个百分点,且全年增量占同期各项贷款增量的比例亦比上年低9.4个百分点.
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--发稿 刘昕; 审校 杨淑祯
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路透上海/北京2月23日 - 人民币兑美元即期周四小幅波动微收升，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，尾盘汇价收复跌幅转而微收升；日内结售汇相对均衡，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
路透北京2月23日 - 为有效防范网络借贷资金挪用风险、促进网贷行业健康发展，中国银监会周四发布网络借贷资金存管业务指引明确，商业银行为网贷机构提供资金存管服务，对网贷机构自有资金、存管资金分开保管、分账核算，确保网贷机构“见钱不摸钱”。