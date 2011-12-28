尚福林：银行要加强扶持小微企业

路透北京12月28日电---中国银监会主席尚福林近日称,银行要强化风险控制,加强对实体经济、特别是小微企业的金融服务.

新华社周二晚间报导称,尚福林日前走访了中央国债结算登记公司、华融、东方、长城、信达四家资产管理公司和民生银行(600016.SS) (1988.HK).他强调,银行机构在发展中要特别注意加强风险防控.

"银行业要进一步优化信贷结构,提高信贷管理科学化、精细化水平,确保信贷资金有序流入实体经济,特别是要更加注重扶持小微企业发展……减轻小微企业的财务负担,通过创新加强风险管控."尚福林表示.

为缓解当前小微企业的资金困局,中国监管层已出台一系列政策,加大对小微企业信贷支持和税收扶持力度.中国银监会10月末已发布支持商业银行进一步改进小型微型企业金融服务的通知,明确专项金融债所对应的单户授信总额500万元(含)以下的小型微型企业贷款,在计算"小型微型企业调整後存贷比"时,可在分子项中予以扣除.(完)

--发稿 赵红梅; 审校 林高丽

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