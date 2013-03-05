尚福林称将出台房地产调控对应的信贷政策--中国证券网

路透上海3月5日 - 在房地产调控新政细则出台后，中国证券网周二引述银监会主席尚福林称，将会出台房地产调控对应的信贷政策。

报导并引述此前央行副行长易纲表示，对于国五条规定的“房价上涨过快地区，需要提高首付比重、提高贷款利率”一事仍在研究之中。

房价上涨预期不断增强令中国政府再度收紧房地产调控。国务院上周末发布通知称，需进一步完善现行住房限购措施，对房价过快上涨城市可进一步提高二套房首付比例和贷款利率。另外,对出售自有住房按规定应征收的个人所得税，通过税收征管、房屋登记等历史信息能核实房屋原值的，应依法严格按转让所得的20%计征。

另一官方媒体中国证券报周二报导引述中国住建部副部长齐骥表示，住建部对各地房价控制目标没有指导意见，各地的房地产调控目标需地方政府制定并发布，预计3月底调控细则将出台。

上述房地产调控新政策出台后，中国股市沪综指.SSEC周一放量大跌3.7%，创近19个月最大单日跌幅。(完)

(发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)

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