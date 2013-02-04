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货币新闻 | 2013年 2月 4日 星期一 11:51 BJT

中国期市: 螺纹钢上涨逾1%创九个月高位,需求前景改善

路透新加坡2月4日 - 周一上海螺纹钢期货上涨逾1%至九个月高位,最近一些鼓舞人心的全球经济数据引发市场预期中国和其他国家钢铁需求将受提振.中国是钢铁最大消费国.

上海成交最活跃的5月螺纹钢期货合约 触及盘中高点每吨4,200元(670美元)人民币,上次触及此水准还是2012年5月7日.早盘该合约上涨1.4%,报4,195元.(完)

(编译 田建华; 审校 张涛)

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