中国期市: 螺纹钢上涨逾1%创九个月高位,需求前景改善

日本股市：日经指数早盘跌至四个月低位，受美联储会议记录影响
路透东京4月6日 - 日本股市日经指数周四早盘跌至四个月低位，因有迹象显示美国联邦储备理事会(美联储/FED)开始缩减资产负债表规模的时间可能早于预期，导致美股隔夜挫跌。
路透新加坡2月4日 - 周一上海螺纹钢期货上涨逾1%至九个月高位,最近一些鼓舞人心的全球经济数据引发市场预期中国和其他国家钢铁需求将受提振.中国是钢铁最大消费国.
上海成交最活跃的5月螺纹钢期货合约 触及盘中高点每吨4,200元(670美元)人民币,上次触及此水准还是2012年5月7日.早盘该合约上涨1.4%,报4,195元.(完)
(编译 田建华; 审校 张涛)
路透东京4月6日 - 日本股市日经指数周四早盘跌至四个月低位，因有迹象显示美国联邦储备理事会(美联储/FED)开始缩减资产负债表规模的时间可能早于预期，导致美股隔夜挫跌。
现货金价格目前处于c浪，即始于3月10日低点1,194.55美元三浪周期的第三浪。此浪至少会伸展至38.2%费波纳奇预估水位1,265美元。
路透纽约4月5日 - 根据普华永道(PwC)一项新的研究报告，在接下来的三至五年，全球大型金融机构可能有24%的营收被金融科技企业抢走。