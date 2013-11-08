上海二套房贷首付提高至七成（更新版）

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路透北京11月8日 -继北京和深圳之后，上海成为又一个收紧房地产调控政策的一线城市。上海官方周五表示，将提高二套房首付款比例至七成以上，并进一步收紧限购政策。

上海市住房保障和房屋管理局公告并表示，今年该市住房用地供应量在不低于过去五年平均供应量的基础上，再增加30%的供应量，确保住房用地供应1,000公顷，进一步加大中小套型住房用地供应。

上海将从严执行住房限购政策，调整非本市户籍居民家庭购房缴纳税收或社保费年限，从能提供自购房之日起算的前2年内在本市累计缴纳1年以上，调整为前3年内累计缴纳2年以上。

中国指数研究院指数研究中心总监何田就此表示，一线城市中，北京和深圳都已出台政策，上海关注度高，相关政策平抑预期是很有必要的，在三中全会之前出，代表地方政府和中央总体来说非常关注房价。

“显然是受到房价涨幅的压力，才出的政策。”中原地产研究中心总监刘渊表示，现在四大一线城市，房价涨幅都超20%了，接下来应该轮到广州了。

今年以来，中国房地产市场呈现各地区分化明显的特点，北上广深四大一线城市涨势始终居前，从统计局最新数据看，9月四大城市的新建商品住宅同比价格涨幅均超20%。

为抑制房价上涨预期，北京市稍早已全面升级和强化现有调控政策的执行，包括加大对限购限贷执行的监督，加强对新房市场的管控，并增加“限房价、竞地价”的自住型商品房供应，以满足中端需求；深圳对贷款购买第二套住房的家庭，要求首付款比例不得低于70%。

何田认为，上海此次政策，除提高二套房首付比例外，还提高限购门槛，在增加供应上有明确数字表示，比北京和深圳政策要更全面一些。

“不止一个城市出政策，会形成效应叠加，一定程度上给当地市场带来影响。”据其了解，广州从9,10月开始对销售许可证、高端楼盘签约有一定管理，说明地方政府已经感受到了压力，广州应该也有很大可能出台明确政策。

上海房管局公告称，今年以来，该市住房价格波动较为明显，近期随着交易量上升，房价上涨压力加大。上海因此明确将按“以居住为主、以市民消费为主、以普通商品住房为主”的原则，不断完善房地产市场体系和住房保障体系，有效抑制房地产市场价格过快上涨。

该市还将进一步完善“四位一体”（即廉租住房、经济适用住房、公共租赁住房、动迁安置房）、租售并举的住房保障体系；继续稳步推进个人住房房产税试点工作；落实各区县房价调控目标责任制。

国家主席习近平近日就推进住房保障和供应体系建设做出表示，被业界解读为领导层释放积极信号，未来中国将政府和市场住房供应体系并举，由堵转疏增加供应。不过，对于房价上涨压力巨大的一线城市而言，政府抑制需求的各种手段料还将继续发力。(完)

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(发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)

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