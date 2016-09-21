上海计划在2018年率先开展5G试点 光纤覆盖900万户家庭--新华

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京9月21日 - 新华社周三报道，上海市政府与中国移动通信集团今日签署共同推进“互联网＋”战略合作框架协议，计划2018年在国内率先开展5G试点，光纤接入覆盖900万户家庭和8,300幢重点商业楼宇。
报道称，“十三五”期间，中国移动通信集团公司计划在上海投入260亿元人民币，构建新一代网络与信息基础设施，双方还将围绕城市管理、产业升级、文化创意、民生服务、创新创业、网络安全六大领域，共同打造“互联网＋”发展新优势。
此外，上海移动将建成全国领先的4G＋精品网络，在上海临港率先建成中国移动国际海光缆登陆局，建成具备5亿元规模“物”连接能力的、覆盖上海市的新型物联专网，在临港地区推进20万平方米绿色云数据中心建设。
工信部此前发布“互联网＋”指导意见的行动计划（2015－2018年），目标是到2018年互联网与制造业融合进一步深化；基本建成宽带、融合、泛在、安全的下一代国家信息基础设施；初步形成自主可控的新一代信息技术产业体系。（完）
(发稿 张晓翀；审校)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。