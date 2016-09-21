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中国财经 | 2016年 9月 21日 星期三 18:32 BJT

上海计划在2018年率先开展5G试点 光纤覆盖900万户家庭--新华

路透北京9月21日 - 新华社周三报道，上海市政府与中国移动通信集团今日签署共同推进“互联网＋”战略合作框架协议，计划2018年在国内率先开展5G试点，光纤接入覆盖900万户家庭和8,300幢重点商业楼宇。

报道称，“十三五”期间，中国移动通信集团公司计划在上海投入260亿元人民币，构建新一代网络与信息基础设施，双方还将围绕城市管理、产业升级、文化创意、民生服务、创新创业、网络安全六大领域，共同打造“互联网＋”发展新优势。

此外，上海移动将建成全国领先的4G＋精品网络，在上海临港率先建成中国移动国际海光缆登陆局，建成具备5亿元规模“物”连接能力的、覆盖上海市的新型物联专网，在临港地区推进20万平方米绿色云数据中心建设。

工信部此前发布“互联网＋”指导意见的行动计划（2015－2018年），目标是到2018年互联网与制造业融合进一步深化；基本建成宽带、融合、泛在、安全的下一代国家信息基础设施；初步形成自主可控的新一代信息技术产业体系。（完）

(发稿 张晓翀；审校)

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