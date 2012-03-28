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路透中文国际短讯 | 2012年 3月 28日 星期三 09:38 BJT

上海银监局设定保障房贷款增量目标

上海市银监局近日召集本地26家主要中资商业银行开会，决定对上海市保障房等继续进行信贷支持，其中之一就是今年要继续实现名单制项下保障房贷款增量不低於全部住房开发贷款增量60%的目标；新闻稿要求保障房贷款利率不超过同期贷款基准利率，鼓励有条件的银行可以对利率适当下浮等等。路透

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