沪铝收盘跌穿一万四关口 阶梯电价政策对成本影响较小

路透上海12月23日 -上海期铝周一高开低走，收盘跌破14,000元整数关。上午发改委和工信部宣布明年对电解铝企业实行阶梯电价，但实际加价幅度对铝生产成本抬升有限，未能改变今年以来铝价持续偏空的走势。

沪铝主力1403合约收低0.25%，至每吨13,965元的近三周低位。盘初受到发改委通知的影响，一度小幅冲高，但9:30后震荡下行，收盘逼近上个月创下的13,915元的年内低位。

国家发改委、工业和信息化部周一发布通知，自2014年1月1日起对电解铝企业用电实行阶梯电价政策，以降低能源消耗。下一步将根据国家宏观调控和产业调整需要，适时在其他行业推广。

“政策目的肯定是想促进淘汰落后产能，但力度上来说并不大，对铝生产成本的影响非常有限，”华泰长城期货投资咨询部的肖兰兰表示。

她并称，尽管今年以来电解铝行业一直是淘汰落后产能的重点，但相对于新增产能扩张的速度，淘汰的步伐实在有些慢。明年是电解铝产能扩张的高峰期，对铝价长线看空的思路不变。

根据发改委通知，铝液电解交流电耗不高于每吨13,700千瓦时的，执行正常电价；高于每吨13,700千瓦时但不高于13,800千瓦时的，电价每千瓦时加价0.02元人民币；高于每吨13,800千瓦时的，电价每千瓦时加价0.08元。

此外，铝液电解交流电耗高于每吨13,700千瓦时或未完成节能考核目标的，不得与电力企业进行电力直接交易。

据华泰长城期货统计，目前以电网电价来生产电解铝的企业约占到60%，其每吨电解铝能耗普遍要高于13,800千瓦时，属于此次加价对象范围。但从具体标准看，每千瓦时加价0.02-0.08元的加价幅度并不大，因此对成本的影响有限。

不过也有业内人士指出，今年以来产能过剩问题一直是政策瞄准的重点，此次阶梯电价或只是针对电解铝产业的政策组合拳之一，往后不排除政策进一步加码的可能。

此前，电解铝和钢铁、水泥、平板玻璃和船舶一道，被列为严重过剩的五大行业。今年10月，国务院出台指导意见称，要坚决遏制上述行业的产能盲目扩张，严禁建设新增产能项目，分类妥善处理在建违规项目。

(发稿 丁琦；审校 林高丽)

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