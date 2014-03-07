上海国资经营公司获省级金融资管牌照--报载

路透上海3月7日 -据第一财经日报周五报导，自接近上海国际集团人士处获悉，上海本地版省级金融资产管理公司（AMC）牌照已经落定，上海国际集团旗下的上海国有资产经营有限公司近日已获得上海市政府批准，成为唯一拥有本地AMC牌照的机构。

上海国际集团内部刊物近日透露，2月上海市政府已下文同意上海国有资产经营公司开展金融企业不良资产批量收购、处置业务。

报导指出，AMC的主要功能是接手银行等金融机构的不良资产，而非此前上海国资经营公司擅长的产业不良资产处置。与地方版AMC功能相对应，上海国资经营公司主要是进行城商行的不良资产处置。

2012年2月，财政部联合银监会下发的《金融企业不良资产批量转让管理办法》指出，各省、直辖市、自治区原则上只可设立或授权一家地方资产管理公司，参与本省范围内金融企业不良资产的批量收购、处置业务。

上海国资经营公司这块AMC牌照是继江苏、浙江之后，国内第三块省级AMC牌照。与江苏、浙江两省不同的是，上海并没有通过新设的方式成立AMC公司，而是通过“授权”，让这家成立了十几年的老牌资产管理公司接牌。

上海国资经营公司注册资本50亿元人民币，是国际集全资子公司，目前公司持有国泰君安证券、上海浦东发展银行(600000.SS)、上海农村商业银行、中国太平洋保险（集团）股份有限公司(601601.SS)(2601.HK)、上海安信农业保险等多家重点金融机构股权。

上海国资经营公司成立以来，已参与多起市属金融机构及重点国企的重组与改制，通过各种业务运作形式盘活国有资产累计近百亿元，受托处置国有不实资产近300亿元。（完）

(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

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