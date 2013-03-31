上海和安徽发生三例人感染H7N9禽流感病例 两人死亡

路透上海3月31日 - 据新华网周日刊登的国家卫生和计划生育委员会通报，上海市和安徽省发现三例人感染H7N9禽流感病例，其中两人死亡。而H7N9亚型禽流感病毒以往仅在禽间发现，未发现过人的感染情况。

通报称，上海市一位87岁男性患者李某，2月19日发病，3月4日经积极抢救无效死亡；当地另一位27岁男性上海市患者吴某，2月27日发病，3月10日经积极抢救无效死亡。而安徽省滁州市一位35岁女性患者韩某，3月9日发病，目前病情危重，正在江苏南京积极救治。

通报显示，三例病例临床表现均为早期出现发热、咳嗽等呼吸道感染症状，进而发展为严重肺炎和呼吸困难。

周五下午，中国疾病预防控制中心从相关病例的标本中分离到H7N9禽流感病毒。周六国家卫生和计划生育委员会组织专家，根据病例的临床表现、实验室检测和流行病学调查结果，诊断三个病例为人感染H7N9禽流感确诊病例。目前，未发现三例病例之间有流行病学关联，截至目前，三例病例的88名密切接触者均未发现异常情况。

通报指出，接报后，国家卫生和计划生育委员会立即派出专家组赶赴当地指导协助全力开展临床救治和疫情应急处置工作。目前，上海、安徽、江苏三省市卫生部门正继续落实患者临床救治、密切接触者追踪和医学观察、疫情监测等应急处置措施。

通报称，目前专家正在对该病毒的毒力和人际传播的能力做进一步判断，当前国内外尚无针对H7N9禽流感病毒的疫苗。

通报建议，勤洗手、室内勤通风换气、注意营养、保持良好体质有利于预防流感等呼吸道传染病。出现打喷嚏、咳嗽等呼吸道感染症状时，要用纸巾、手帕掩盖口鼻，预防感染他人。此外，还要特别注意尽量避免直接接触病死禽、畜。

新华网同日报导指出，专家认为，根据目前密切接触者医学观察结果，未提示该病毒具有较强的人传人能力。（完）

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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