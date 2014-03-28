上汽集团去年净利增近两成 今年整车销量和营收料增一成

路透上海3月28日 -中国最大汽车集团--上海汽车集团股份有限公司(600104.SS)周五公布年报，去年实现净利润248.04亿元人民币，同比增长19.53%；今年将力争实现整车销量超过560万辆，营收6,090亿元，均较去年增长近一成。

年报显示，去年该公司实现整车销售510.6万辆，同比增长13.7%；营业总收入5,658.07亿元，同比增长17.64%；每股收益2.25元。分配预案为拟每10股派现金红利12元(含税)。

上汽集团指出，去年在努力开拓市场、扩大销量规模的同时，公司还采取了优化产品销售结构、材料降本等切实措施，不断提高经营质量，取得了积极成果，净利同比增长近两成。

今年公司面临的主要经营任务包括：加快市场开拓，稳步提高经营质量；深化自主品牌建设，优化品牌战略，提升自主研发能力；抓好整车出口，抓紧泰国项目，加强新兴市场开拓，努力提高海外经营能力；积极推进汽车服务贸易、汽车金融等领域的业务模式创新等。

上汽集团称，公司可能面对的风险主要来自宏观经济、市场波动以及政策变化带来的影响，例如汽车限行限购的城市增多；消费者信心变动可能带来市场需求的短期波动。

公司预计，除较为稳定的刚性需求外，国内汽车市场还面临着增换购、公务员购车、黄标车淘汰更新等机会。预计2014年国内汽车市场仍将保持平稳增长格局，全年国内汽车销量将达到2,385万辆，同比增长7%以上。

上汽集团周四收报12.81元，过去三个月累计下跌7.6%。（完）

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(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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