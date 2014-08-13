上汽集团上半年净利增近两成 斥30亿元设自贸区投资公司

路透上海8月13日 - 中国最大的汽车企业--上海汽车集团股份有限公司(600104.SS)周三稍晚公布中报，上半年公司实现净利135.73亿元人民币，同比增长18.37%；公司还计划斥资30亿元在上海自贸区设立投资公司。

据公司中报，上半年公司实现营业收入3,182.62亿元，同比增长13.90%，每股收益1.231元。

中报称，上半年公司国产整车销量286.1万辆，同比增长11.6%，增速高出全国平均水平2.1个百分点，主要原因是旗下上海大众和上海通用深入挖掘产能、把控产销节奏、创新营销举措以及上汽通用五菱抓住家用MPV（多功能车）市场快速增长机遇，上半年其销量同比增逾五成。

上汽集团预计，下半年国内汽车市场有利与不利因素并存，有利因素包括国内继续淘汰超标排放车辆、公务车改革及部分城市限购限行预期对乘用车销售刺激依然存在以及柴油车国四排放标准明年初实施有利于提振商用车销售。不利因素包括宏观经济难对车市形成有力支撑以及三四线城市经济增速放缓。

上汽集团预计今年中国汽车市场销量达2,410万辆，同比增长8.5%。

据上汽集团同日公告，上汽集团计划设立上海汽车集团投资管理有限公司，其30亿元注册资本金全部由上汽集团出资。该投资管理公司主要经营范围包括实业投资、资本运作、资产收购包装和出让、企业和资产托管、资产管理、债务重组等。

上汽集团周三收报16.32元，跌0.05元或0.31%。（完）

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(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

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