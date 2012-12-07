上汽集团11月汽车销量逾42万辆 同比增16.9%

路透北京12月7日电---中国最大汽车公司--上海汽车集团股份有限公司(600104.SS)公布最新产销快报,11月下属各家企业共实现汽车销售逾42万辆,较去年同期的35.94万辆增长16.9%.

上汽集团并称,1-11月累计汽车销量为413.98万辆,较上年同期的368.19万辆增长12.44%.

快报显示,11月上汽旗下两大主力乘用车厂中,上海大众当月销售量为12.44万辆,同比增长23.24%;而上海通用当月销售14.02万辆,同比增幅为20.61%.

上海大众是上汽与德国大众汽车(VOWG.DE)的合资公司,今年1-11月共实现销售120.51万辆,同比增长13.60%;上汽与通用汽车(GM.N)合资的上海通用汽车同期则累计销售128.16万辆,同比增长11.35%.

上汽旗下负责自主品牌生产的上海汽车乘用车分公司前11个月销售17.49万辆,同比增长20.53%.

上汽集团周四收报14.51元人民币,过去一个月则累计上涨7.5%.(完)

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--发稿 康熙泽; 审校 黄凯

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