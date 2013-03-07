上汽集团1-2月汽车销量同比增16.8%

路透北京3月7日 - 中国最大汽车公司--上海汽车集团股份有限公司(600104.SS)周四发布产销快报称，今年1-2月旗下各家企业共实现汽车销量约87.35万辆，较去年同期74.76万辆增长16.83%。

公告显示，上海汽车2月单月销量为36.01万辆，较去年同期的36.73万辆下降近2%。

尽管公告未做解释2月销量同比下降的原因，不过业内人士认为，今年2月正逢春节长假，而去年春节长假在1月份，因此以1－2月合计数据来比较是较为合理的。

上汽旗下两大主力乘用车厂中，上海大众2月销售量为11.7万辆，同比攀升14%，1-2月累计销售27.7万辆，同比增29.95%；上海通用2月销售10.61万辆，同比微降，1-2月累计销售26.75万辆，同比增长14.3%。

上海大众是上汽与德国大众汽车(VOWG.DE)的合资公司，上海通用汽车是上汽与通用汽车(GM.N)的合资公司。

值得一提的是，上汽旗下负责自主品牌生产的上海汽车乘用车分公司1-2月销售量为3.38万辆，同比骤升43.23%。

上汽集团此前发布数据显示，2012年旗下各家企业共实现汽车销量约449万辆，较2011年的400.9万辆同比增长12%。

2009年和2010年在政府激励措施的带动下，中国车市分别成长46%和32%，政府的激励措施已在2010年底到期则令2011年成长率急剧降至仅仅2.5%。

上汽集团周四收报15.83元人民币，近三个月约累计上涨10.8%。(完)

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(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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