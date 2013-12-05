上汽集团前11月汽车销量同比增13.08%

路透上海12月5日 -中国最大汽车公司--上海汽车集团股份有限公司(600104.SS)周四发布产销快报，今年1-11月旗下各家企业共实现汽车销量468.15万辆，同比增长13.08%。

公告并显示，上汽集团11月单月汽车销量为43.59万辆，同比增幅约3.78%。

上汽旗下两大主力乘用车厂中，上海通用11月销售14.61万辆，1-11月累计销售144.41万辆，同比增长12.67%；上海大众11月销量为10.8万辆，前11个月累计销售140.79万辆，同比增16.82%。

上海大众是上汽与德国大众汽车(VOWG_p.DE)的合资公司，上海通用汽车是上汽与通用汽车(GM.N)的合资公司。

上汽集团周四收报15.99元，涨0.19%，近三个月则累计上涨20.45%。(完)

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(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

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