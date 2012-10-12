上汽集团前三季销量同比增10.95%

卡塔尔投资局上周五减持农行H股 涉资1.26亿港元--联交所资料
路透香港3月2日 - 香港联交所资料披露显示，卡塔尔主权基金--卡塔尔投资局上周五在场内减持3,500万股中国农业银行H股，涉资近1.26亿港元。
路透北京10月12日电---中国最大汽车公司--上海汽车集团股份有限公司(600104.SS)周五公告称,1-9月累计汽车产量为329万辆,同比增14.01%;累计销量为330.5万辆,同比增10.95%.
刊登在上海证券交易所网站的产销快报显示,该公司9月汽车产量为39.1万辆,销量为39.4万辆.
上汽集团上半年实现净利润107.8亿元人民币,同比增长5.08%;基本每股收益为0.978元.
上汽集团周四收报13.25元,过去一个月上涨6.08%.(完)
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--发稿 康熙泽; 审校 张喜良
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路透上海/北京3月2日 - 人民币兑美元即期周四小幅震荡微收跌，回到一个半月来的6.88-6.89元底部区域。交易员称，美联储三月加息预期高企，这提振了美元指数多头人气，市场购汇意愿上升令人民币小幅承压；午后离岸市场疑似出现大量美元抛盘，在岸汇价随之同向走升，两地价差逐渐收窄至不足50点。
路透北京3月2日 - 中国全国政协十二届五次会议新闻发言人王国庆周四表示，国有企业混合所有制改革要稳步推进，进展快慢不是绝对的评判标准；既要防止国有资产流失，保证国有资产保值增值，也要保障非国有资本投入者的权益。