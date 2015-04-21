百款新能源车亮相上海车展 电动车仍难大规模“上路”

周一开幕的上海国际车展上，上百款新能源车和智能汽车吸引了观众眼球。国内外各大车厂正将节能减排及智能化作为未来业务重点方向，不过受制于高成本及薄弱的基础设施，新能源车发展之路依然坎坷。业内专家指出，无论是电池成本及续航里程等技术问题，还是电动车充电桩等外部环境，短期内电动车的性价比仍不高，尚难以大规模推广。路透