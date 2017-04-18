（更正）焦点：中国车企发起新产品和新策略攻势 在本地市场挑战国际对手

（更正：第六段因译文有误，应更正为“在谈到国际品牌时，该人士称为他们感到担忧”。）

路透上海4月18日 - 国际汽车厂商在中国市场的利润面临上汽集团(SAIC)和吉利(Geely)这两家本地企业的威胁。两家企业将推出新款汽车和营销策略，在中国市场上挑战那些知名度更高的外来品牌。

中国最大车企--上汽集团的管理层人士周一在记者会上表示，打算今年实现自有品牌营收增长一倍，尽管起点较低。

该公司一位负责乘用车产品规划的管理人士表示，在中国市场取得成功，是海外市场成功的基础。

该人士称，上汽集团的MG名爵和荣威品牌计划总共推出五款轿车和九款运动型车(运动休旅车，SUV)，旨在提供价格更低、但质量堪比日产汽车等国际品牌的产品。MG和荣威这两个品牌的技术都基于被破产收购的英国罗孚汽车。

该公司向记者展示的一款MG名爵运动车的概念有可能被误认为捷豹。这款车将在本周上海车展上展出。

在谈到国际品牌时，该名人士称为他们感到担忧，并称本地技术正变得越来越强。

多年来，上汽在外资合作方大众汽车(VOWG_p.DE)及通用汽车(GM.N)的阴影下艰难前行。中国政府规定外国车商需与本地汽车业者设立合资企业，方能在中国运营。

上汽与这两家外国车商的合资企业为股权各占一半，去年约占中国乘用车市场的16.5%；上汽自有品牌的市场份额仅有1.3%。

不过这两家合资企业给上汽带来大量现金，使之得以聘用欧洲设计师，提升其未来MG车款的性能。

该公司已向上海的新研究及工程设施投资22.5亿元人民币(3.27亿美元)，这里的工程师正与和外国对手同样的供应商合作，改善MG和荣威车款的安全性、质量及可靠性。

在以色列自动驾驶汽车公司Mobileye NV等供应商的协助下，上汽计划追随一些对手的脚步，提供自动紧急刹车等先进安全系统。

**欧洲的设计，中国的成本**

同业浙江吉利控股集团的高管告诉路透，该公司正在通过其所有的瑞士豪车厂商沃尔沃汽车，采取类似的策略，即把欧洲的设计及发达市场的安全和质量工程与中国的生产成本结合起来，主要通过其新的领克(Lynk & Co)品牌来实现这点的。

吉利周日在上海西岸艺术中心举办了一场盛大的发布会，首发其即将发布的准量产版SUV以及领克03概念车。

吉利总裁安聪慧在接受路透采访时说，领克将帮助其与国内外的全球汽车厂商展开竞争。领克曾表示，计划汽车在中国上市后再赴美国和欧洲销售。

吉利品牌车型目前的售价最高约为15万元人民币(22,000美元)，领克车的售价应该最高为25万元，属于主流价格领域。主流价格领域的汽车占到中国乘用车销售的约45%，在此领域占主导的是大众、通用汽车、福特(F.N)、丰田(7203.T)和本田(7267.T)等外资品牌。安聪慧说，领克品牌的价格可能会提高或降低，取决于消费者的反响。

“过去中国车商不容易打入这个领域，”安聪慧说，“但现在有了领克，我们希望真的进入该领域，并与外资品牌一较高下。”

上汽集团、吉利以及长城汽车(601633.SS)和奇瑞汽车等其他正在崛起的中国汽车生产商，在中国的销售水平要赶上美国、欧洲、日本和韩国的汽车仍任重道远。

上汽集团和吉利的高管称，中国消费者对自有品牌汽车的质量和安全性有所戒备，消除这方面的顾虑需要时间和金钱。(完)