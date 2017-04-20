焦点：中国新能源汽车政策迫使丰田转向电动车

路透上海4月19日 - 汽车产业看起来势不可挡的电动车热潮，尤其是中国主推新能源汽车的政策，迫使丰田汽车进行战略调整。用该公司一位高管的话称，是“烦恼的”战略大转弯。丰田按销量是全球第二大汽车公司。

截至最近，丰田还是该行业拒绝汽车完全电动化的主力之一，该公司计划或多或少地跳过全电动车，转向以氢作为汽油主要替代能源的汽车。

2013年，油电混合动力车普锐斯之父--丰田汽车会长内山田竹志告诉路透，氢燃料汽车是传统内燃机“较为现实的替代品”，而对于电动车而言，“只是作为在社区间的代步车”。

去年底丰田宣布，已经开始开发一款长距离全电动车，业内专家称应在2020年左右上市。丰田已经委任其社长丰田章男执掌一个叫做电动车业务规划部的新部门。

一名丰田高管称，这个策略转向“让人烦恼”且“心痛”。

一段时间之前丰田已经预测，常规的混合动力汽车以及插电混合动力汽车将是未来氢燃料车出现之前的中期过渡产品。

2014年底，丰田推出一款叫做Mirai的氢电池车，该车在日本不计补贴和返款之前的售价为724万日圆(66,636美元)，在美国享受补贴之前的售价为57,700美元。

促使丰田做出改变的是中国这个全球最大汽车市场。中国采取严苛政策推动新能源汽车，给全球汽车商带来挑战。

中国决策者9月公布的建议草案显示，政府要求车商明年销售中纯电动车与插电式混合动力车的积分比例要相当于总销量的8%，2019年及2020年须分别提高至10%及12%。

由于汽车行业迟迟难以推进，这些计划的规模和进度可能会改变，但丰田和其他汽车厂商认为，中国在2020年前后发展电动车的方向不会发生根本性的改变。

“这些指令很严苛，可能会破坏我们的基本业务模式，”另一位丰田高管称。

中国可能将普锐斯等传统混合动力车归入汽油车，这对丰田的影响尤其大。这意味着传统混合动力车将不能带来中国所要求的新能源积分。

“普锐斯和其他混合动力车是我们环保汽车战略的核心，”丰田汽车的一位高管说。

“但在中国看来，普锐斯仅仅是汽油车。我们别无选择，只能克服对电动车的过敏，生产出一款电动车，”丰田中国业务负责人大西弘致(Hiroji Onishi)周二在上海车展开始前说，丰田明年将开始在中国出售插电式混合动力车，并打算在中国出售一款纯电动车。

大西弘致周三在记者会上说，这并不意味着丰田将不再重视传统油电混合动力车在中国的销售。(完)