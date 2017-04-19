香港正道集团计划新车型三年内实现量产 年内落实生产基地

路透上海4月19日 - 香港电动汽车企业--正道集团(1188.HK)周三在上海车展上展示三款电驱动概念乘用车。公司高层表示，这三款车型计划三年内实现量产，并将在今年内落实国内生产基地事宜。

正道集团首席执行官徐建国在参加上海车展间隙对记者表示，公司规划首期年产能达到30万辆，总规划年产能达到100万辆；计划在国内建立3-5个整车制造基地，代工、合作或独资建厂等模式都在考虑范围内。

“有关量产的准备工作，例如技术开发和供应商体系的建立都在进行中，今年内我们会落实生产基地。”他表示。

正道集团一直推动电动汽车及电池技术的研发，3月其与国内汽车零部件企业京威股份(002662.SZ)签署框架协议，双方将在香港组建合资公司推进新能源汽车的研发和生产事宜，总投资120亿元人民币。双方着手实施正道H600电动轿车及后续产品的量产事宜，拟在中国、北美及欧洲设置研发中心及生产基地。双方还在宁波建立动力电池合资公司。

上海车展上，除了上月在日内瓦车展上首发的H600电驱动轿车外，还推出两款电驱动SUV（多功能汽车）--五座SUV和七座SUV，这是正道集团的清洁能源车型系列首次集体亮相。

这三款新车均搭载微型涡轮发电机增程器＋超级电池的组合，可大大提升汽车的续航里程，综合续航里程超过1,000公里，从而能够打消外界对新能源车的“里程焦虑症。”

徐建国表示，正道集团的量产计划仍在完善中，未来将会陆续公布公司取得的进展。

正道集团主要业务包括电动车的关键部件、电动巴士及汽车金融，目前主要收入来源为电动巴士及相关零部件业务。（完）