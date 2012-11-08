上汽集团近期在美国无生产销售汽车计划

路透美国密歇根安阿伯市11月7日电---中国上海汽车集团股份有限公司美国高管周三称,公司没有在美国生产或销售自有汽车的计划.该公司今夏在美国底特律郊区开设了办事处.

"很清楚,短期内--几年内--上汽没有在北美开展汽车业务的计划,"上汽美国主管Yi Lu称.

不过他还表示,上汽希望与美国汽车工业其他企业一同建立版图及声誉.这是美国办事处开业以来,他进行的首次公开讲话.

上汽是中国最大的汽车厂,与通用汽车(GM.N)和大众汽车(VOWG_p.DE)在中国拥有合资企业.今年39岁的Yi Lu此前是上海通用合资企业凯迪拉克团队主管.(完)

--编译 王丽鑫;审校 张明钧

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