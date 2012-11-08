上汽集团近期在美国无生产销售汽车计划

人民币连五日小幅收升 交投意愿寡淡静待特朗普讲话
路透上海/北京2月28日 - 人民币兑美元即期周二连五日小幅收升，波动区间明显收窄；本月升值0.13%。交易员称，汇价区间波动共识愈发明显，实需之外市场明显缺乏交投意愿，若无外力驱动，汇价料延续当前横向震荡走势；市场静待美国总统特朗普晚间讲话会否提供财政和税收政策更多细节。
路透美国密歇根安阿伯市11月7日电---中国上海汽车集团股份有限公司美国高管周三称,公司没有在美国生产或销售自有汽车的计划.该公司今夏在美国底特律郊区开设了办事处.
"很清楚,短期内--几年内--上汽没有在北美开展汽车业务的计划,"上汽美国主管Yi Lu称.
不过他还表示,上汽希望与美国汽车工业其他企业一同建立版图及声誉.这是美国办事处开业以来,他进行的首次公开讲话.
上汽是中国最大的汽车厂,与通用汽车(GM.N)和大众汽车(VOWG_p.DE)在中国拥有合资企业.今年39岁的Yi Lu此前是上海通用合资企业凯迪拉克团队主管.(完)
--编译 王丽鑫;审校 张明钧
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