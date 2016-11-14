上汽集团与德国大众就引进奥迪品牌签署合作框架协议

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京11月14日 - 中国最大汽车企业--上海汽车集团股份有限公司(600104.SS)周一公告称，公司上周五（11月11日）已与德国大众汽车集团公司(VOWG_p.DE)签署合作框架协议谅解备忘录，将就引进奥迪品牌进行合作。
该公司在上交所发布的公告并显示，双方在德国狼堡签署《在中国制造和销售奥迪品牌产品，销售奥迪品牌进口汽车，并提供相关移动服务的合作框架协议》谅解备忘录，将就在双方的合资企业上汽大众汽车有限公司引进奥迪品牌产品进行制造，销售，并向中国消费者提供新能源汽车、智能互联移动出行服务的可能性进行探讨，从而进一步深化公司与德国大众的合作。
上汽集团和德国大众分别持有上汽大众的50%股权。
奥迪是德国大众的全资子公司，德国大众在中国已经拥有两家合资企业，分别是一汽大众和上汽大众。
上汽集团上周五收报23.98元人民币，过去一个月累计上涨7.1%。（完）
(发稿 侯向明； 审校 乔艳红)
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路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。