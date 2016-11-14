上汽集团与德国大众就引进奥迪品牌签署合作框架协议

该公司在上交所发布的公告并显示，双方在德国狼堡签署《在中国制造和销售奥迪品牌产品，销售奥迪品牌进口汽车，并提供相关移动服务的合作框架协议》谅解备忘录，将就在双方的合资企业上汽大众汽车有限公司引进奥迪品牌产品进行制造，销售，并向中国消费者提供新能源汽车、智能互联移动出行服务的可能性进行探讨，从而进一步深化公司与德国大众的合作。