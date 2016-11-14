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中国财经 | 2016年 11月 14日 星期一 08:51 BJT

上汽集团与德国大众就引进奥迪品牌签署合作框架协议

路透北京11月14日 - 中国最大汽车企业--上海汽车集团股份有限公司(600104.SS)周一公告称，公司上周五（11月11日）已与德国大众汽车集团公司(VOWG_p.DE)签署合作框架协议谅解备忘录，将就引进奥迪品牌进行合作。

该公司在上交所发布的公告并显示，双方在德国狼堡签署《在中国制造和销售奥迪品牌产品，销售奥迪品牌进口汽车，并提供相关移动服务的合作框架协议》谅解备忘录，将就在双方的合资企业上汽大众汽车有限公司引进奥迪品牌产品进行制造，销售，并向中国消费者提供新能源汽车、智能互联移动出行服务的可能性进行探讨，从而进一步深化公司与德国大众的合作。

上汽集团和德国大众分别持有上汽大众的50%股权。

奥迪是德国大众的全资子公司，德国大众在中国已经拥有两家合资企业，分别是一汽大众和上汽大众。

上汽集团上周五收报23.98元人民币，过去一个月累计上涨7.1%。（完）

(发稿 侯向明； 审校 乔艳红)

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