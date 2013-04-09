上海银行A、H股计划今年继续推进 拟各融资150亿元--报载

路透上海4月9日 - 据上海证券报周二报导，上海银行昨召开股东大会，会议将该行A、H股首次公开发行（IPO）计划有效期再延长一年，该行拟透过发行A股和H股计划分别筹资约150亿元人民币。

报导称，上海银行于2008年启动上市工作。在昨日股东会上，上海银行表示计划今年发行12亿股H股，所募资金全部用于补充该行一级资本。不过，该计划并非时间表，H股何时发行成功有赖于监管政策和市场环境。A股的上市工作也将积极推进。

根据上海银行2012年度报告，该行归属于母公司股东的每股净资产为9.91元。以此测算，其H股发行市净率不低于1.26倍。

为补充资本，满足监管要求，该行对2012年-2014年资本管理规划做了修订。根据测算，2012到2014年该行的资本需求为590亿元。其中，通过内源补充的资本积累为240亿元，外部融资为350亿元。计划A股和H股分别募资150亿元，剩余的50亿元通过发行次级债券募集。

报导称，按照监管要求，作为非系统重要性银行，上海银行应在2018底前资本充足率达标，核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别达到7.5%、8.5%和10.5%以上。而根据该行目标，2012年到2014年的资本充足率水平设置为：核心一级资本充足率9.5%、一级资本充足率9.5%、资本充足率为12%。

截至2012年底，上海银行核心资本充足率为9.23%，资本充足率为13.17%。由于去年12月完成发行50亿元次级债，资本充足率较2011年底上升了1.74个百分点。据其年报，上海银行2012年净利润为75.09亿元，同比增长29.33%。

尽管之前有市场传言汇丰银行(0005.HK)有意转让上海银行股份，不过上海银行资料显示，汇丰银行目前尚未出售所持上海银行股份，仍是该行第二大股东，持股8%。

21世纪经济报 道周二报导指出，由上海国际集团发起的上海金融发展投资基金（金浦基金）正在积极参股上海银行。由于相关股权转让交易尚未结束，金浦基金认购的上海银行股权，是来自新一轮定向增发扩股，还是汇丰银行等股东转让，尚不得而知。（完）

(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。