上海银行IPO料筹资106.7亿元 为今年来A股最大规模IPO

路透上海10月11日 - 中国大型城商行--上海银行周二确定其A股首次公开发行（IPO）价格，筹资额预计为106.7亿元人民币，刷新今年来A股IPO最大规模的记录。

据上海银行公告，其发行价格为每股17.77元，按2015年摊薄后每股收益计算，其发行市盈率为8.26倍。由于上海银行发行市盈率超过A股银行业平均静态市盈率（6.38倍），因此其网上、网下申购日后延至11月2日。

7月发行的江苏银行(600919.SS)IPO筹资72.38亿元，曾是今年来最高融资额。（完）