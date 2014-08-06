上海银行计划定向增发最多7亿股--报载

路透上海8月6日 - 21世纪经济报道周三报导，上海银行计划定向增发最多7亿股，超过去年实施的4.7亿股定向增发方案（募集65.33亿元人民币），用于补充核心一级资本充足率。

7月31日，上海银行召开2014年第一次临时股东大会，审议《关于上海银行股份有限公司定向增发股份方案的提案》等议题。这是继一年前该行定向增发实施后的新一轮增发方案。

报导称，鉴于去年上海银行净利润同比增长24.51%，多数股东预估此次定向增发价格将不会低于去年的13.9元/股。

此前，上海银行对《上海银行2012年-2014年资本管理规划》做出修订，计划外部融资350亿元，其中A股和H股分别募资150亿元，剩余50亿元通过发行次级债券募集（已在2012年底完成）。

由于A+H上市目前还未能成行，去年上海银行重新调整资本补充方案，即发行二级资本债券完成150亿元募资，另外通过上市再完成150亿元资本补充。

而此次IPO还在推进过程中，上海银行再度祭出定向增发，通过定增7亿股，弥补150亿元资本补充缺口。

早在2012年股东大会上，上海银行计划将2012-2014年的资本充足率水平设置为：核心一级资本充足率9.5%、一级资本充足率9.5%、总资本充足率为12%。

而上海银行去年财务数据显示，完成4.7亿股定向增发的上海银行核心一级资本充足率为9.30%、资本充足率为11.94%，双双低于上述目标。

报导引述知情人士认为，这是上海银行决定再度酝酿定向增发的主要背景，尤其在上市迟迟未果的情况下，这是银行内部完成资本充足率“达标”的一条捷径（完）

(发稿 李宏薇；审校 曾祥进)

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