上海要求本地银行严守风险底线

路透上海1月23日 - 中国上海银监局近日布署2013年重点工作时提出,上海的银行业要坚守不发生区域、系统性风险底线,严控信托业务风险及理财业务风险,密切关注外部风险传染.

上海银监局周三新闻稿指出,今年上海各银行业金融机构要强化合规持续性建设,提高合规、内审的覆盖程度,认真做好各项风险监测、排查和处置工作,加强不良贷款余额和比例“双控”管理,要切实防范重点领域信用风险.

2012年上海银行业不良贷款余额为270.93亿元人民币,不良贷款率为0.66%,较去年初已上升0.06个百分点.近期有不少国内银行爆出理财产品兑付危机事件,如华夏银行(600015.SS)上海嘉定支行员工违规销售投资理财产品.

交通银行金融研究中心近期发布的研究报告认为,在宏观经济趋稳的背景下,商业银行不良贷款增长也将趋缓,今年一季度将成为近阶段不良贷款增长的最后高峰期,之后增速会有所下降.预计今年国内银行业的不良贷款余额增长在700-900亿元,不良贷款率基本保持在去年水平.

截止去年三季度,国内商业银行不良贷款占比为0.95%,与年初基本持平.报告还指出,未来房地产贷款,政府融资平台和小微企业等特定领域贷款的走势仍是决定商业银行资产质量的关键因素.(完)

(发稿 林琦; 审校 黄凯)

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